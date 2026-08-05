İran, ABD ile Hürmüz müzakeresi iddialarını reddetti

(ANKARA) - İran, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü yönündeki iddiaları reddetti. İran merkezli Fars Haber Ajansı'na konuşan, İran'ın müzakere heyetine yakın bir kaynak, Tahran'ın yalnızca Umman ile görüşmeler yürüttüğünü, olası bir anlaşmanın ise boğazın tamamen yeniden açılması için tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

İran, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin ABD ile doğrudan görüşme yürütüldüğü iddialarını reddetti. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, Tahran'ın yalnızca Umman ile müzakere yürüttüğünü, olası bir anlaşmanın ise Hürmüz boğazının tamamen yeniden açılması için tek başına yeterli olmayacağını öne sürdü.

Haberde, İran ile Umman arasında yürütülen görüşmelerin, İran'ın egemenlik haklarını gözetirken Umman'ın güvenlik kaygılarını da dikkate alacak bir "orta koridor" oluşturulmasını amaçladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamadı ABD ve İran arasında müzakerelere ilişkin, "Çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyorlar" demişti. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını" belirtirken, İran'ın anlaşmadan geri adım atması halinde "çok sert bir şekilde vurulacağını" söylemişti. Trump daha önce de İran'ın ABD ile görüşme yürütmediği yönündeki açıklamalarına da tepki göstererek İran yönetimini "inanılmaz derecede ikiyüzlü" olmakla suçlamıştı. ABD merkezli Axios ise ABD'li ve bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberde Washington, Tahran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasını öngören 60 günlük geçici bir anlaşmaya yakın olduğunu ileri sürdü. Habere göre Beyaz Saray anlaşmayı bugün duyurmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA