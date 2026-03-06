Haberler

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiyi vurdu
Güncelleme:
ABD-İsrail'in savaş açmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatıp geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağını açıklayan İran, dediğini yaptı. İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İHA ile vurulduğu anları yayınladı.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin İHA ile vurulduğu anları paylaştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GEMİYE İHA SALDIRISI

İran, ABD ve İsrail ile tırmanan gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidini eyleme dönüştürdü.

İran devlet televizyonu, boğazdan geçmeye çalışan bir ticari geminin insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu anlara ait görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, hedef alınan gemide patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı net bir şekilde görülüyor.

Saldırı sonrası küresel petrol fiyatlarında endişeler arttı. İran Devrim Muhafızları, uyarıları dikkate almayan her geminin hedef alınmaya devam edileceğini duyurdu.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söylemişti.

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söylemişti.

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Kaynak: Haberler.com
500

