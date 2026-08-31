İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'sını Düşürdü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait uzun menzilli MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını Hürmüz Boğazı üzerinde hava savunma sistemleriyle vurduğunu ve aracın Basra Körfezi'ne düştüğünü açıkladı.
İRAN, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait 'MQ-9 Reaper' tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, uzun menzilli bir ABD 'MQ-9 Reaper' insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı