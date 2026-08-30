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Nepal'de sel felaketi: Ölü sayısı 788'e yükseldi

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Nepal’de 26 Ağustos’ta Bhotekoshi Nehri’ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 788’e yükseldi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 788'e yükseldi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu'ndan (NDRRMA) yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 788'e yükseldiği, 2 bin 502 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklandı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua ise Çin Su Kaynakları Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, yüksek kesimlerde meydana gelen sellerin ardından bölgede oluşan yeni gölün büyük ölçüde boşaldığını bildirdi. Ancak Xinhua, Bakanlığın, yaklaşık 5,6 kilometre membada bulunan ve tahminen 1,4 milyon metreküp su tutan kraterin hala risk oluşturduğunu ve yakından izlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Çinli yetkililerden yapılan son açıklamada ise, Nepal-Çin sınır bölgesinde yaşanan felakette sınırın Çin tarafında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 546 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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