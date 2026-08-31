Ne bu surat Mourinho? Tepkiler çığ gibi

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan Arda Güler ise kısa sürede golünü buldu. Milli futbolcu 87. dakikada oyuna girerken, 90+1. dakikada ağları havalandırarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.

ARDA ATTI, MOURINHO'NUN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in takımının dördüncü golünü kaydetmesinin ardından kameralar Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çevrildi. Mourinho'nun kulübede ciddi bir yüz ifadesiyle oturduğu ve golün ardından belirgin bir sevinç göstermediği görüldü.

4 DAKİKA YETTİ

Arda Güler'in oyuna girdikten yalnızca 4 dakika sonra golünü atması, milli futbolcunun neden daha fazla süre almadığı tartışmasını da beraberinde getirdi. Bazı taraftarlar Mourinho'nun Arda'yı yedek bırakmasına tepki göstererek, "Arda girdi, hemen golünü attı", "Yedek kalmayı hak etmiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren diğer golleri Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve kendi kalesine Alfonso Herrero kaydetti. Malaga'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, ligde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak 9 puana yükseldi.