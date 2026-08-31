Arda Güler'i kızdıran karar: Si..tir lan

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek sezona 3'te 3 ile başladı. Mücadelede Arda Güler'in hem oyuna girmeden önce yaşadığı an hem de kısa süre sonra attığı gol dikkat çekti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero kendi kalesine, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti.

PENALTI KARARINA KÜFÜRLE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın son bölümünde oyuna girmek için saha kenarında bekleyen Arda Güler, hakemin penaltı kararı vermesinin ardından tepki gösterdi. Milli futbolcunun karar sonrası "Si..tir lan" şeklinde küfürlü bir ifade kullandığı görüldü.

HAKEM PENALTIYI İPTAL ETTİ

Arda Güler'in tepki gösterdiği pozisyonun ardından hakem penaltı kararını iptal etti ve oyun devam etti. Milli futbolcu ise kısa süre sonra, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

4 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

Arda Güler, sahaya adım attıktan yalnızca 4 dakika sonra ağları havalandırdı. 90+1. dakikada takımının dördüncü golünü kaydeden milli yıldız, böylece bu sezonki ilk golüne imza attı.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

Malaga'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, La Liga'daki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puana yükseldi. Malaga ise 1 puanda kaldı. Real Madrid gelecek hafta Real Betis'e konuk olacak, Malaga ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.