İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı

İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı
İran'ın füze saldırıları ile hedef almaya devam ettiği İsrail sokaklarında 'görüntü sansürü' devreye girdi. İsrail polisi, saldırı anlarını ve füzelerin isabet ettiği noktaları kaydetmek isteyen İsraillileri sert müdahalelerle engellemeye başladı.

  • İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.
  • İsrail polisi, İsraillilerin İran füzelerini veya isabet noktalarını görüntülemesini engellemeye başladı.

ABD ile İsrail'in saldırısı altındaki İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi. Söz konusu açıklamadan kısa bir süre sonra ise İran füzeleri, İsrail semalarına ulaştı. Başkent Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. Devreye giren İsrail hava savunma sistemi İran füzelerini etkisiz hale getirmeye çalıştı.

KENDİ VATANDAŞLARININ GÖRÜNTÜ ALMALARINI ENGELLEMEYE BAŞLADILAR

Öte yandan İsrail polisi, İran füzelerini ya da füzelerin isabet ettiği noktaları görüntülemek isteyen İsraillileri engellemeye başladı. Tel Aviv'deki Habima Tiyatrosu önünden gelen görüntülerde, polislerin İsraillilerin görüntü almalarının önüne geçtiği ve ellerindeki telefonları açtırarak incelediği görüldü.

