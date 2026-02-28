Haberler

İran misilleme saldırısı başlattı! Füzeler İsrail semalarında

İran misilleme saldırısı başlattı! Füzeler İsrail semalarında
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede karşılıklı hamleler sürüyor. İran'ın gönderdiği füzeler İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışılırken, Tel Aviv semalarında yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar da Tahran yönetiminin misillemeleri de devam ediyor.

İSRAİL, İRAN'DAN GELEN FÜZELERİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Havanın kararmasıyla birlikte saldırılarda kullanılan füzeler de çıplak gözle görülebilmeye başlandı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen görüntülerde, İran füzelerinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından havadayken engellenmeye çalışıldığı görüldü.

SİRENLER AKTİF

Öte yandan, bir İsraillinin cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda acil durum sirenlerinin de çaldığı görüldü.


