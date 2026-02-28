Haberler

İran füzeleri Dubai'ye düştü! Korkunç anlar kameralarda

İran füzeleri Dubai'ye düştü! Korkunç anlar kameralarda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzelerinden birinin şarapnel Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düştü. Kentte patlamalar yaşanırken o anlar kameralara yansıdı.

Dünya yeni güne ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başladı. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran'da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

DUBAİ'YE ŞARAPNEL PARÇALARI DÜŞTÜ

ABD- İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düştü.

Edinilen bilgiye göre ABD- İsrail'in İran'la devam eden çatışması sırasında Dubai'de havada yakalanan bir füzenin şarapnel parçaları şehrin bazı bölgelerine düştüğünde patlamalar duyuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran, en önemli kozunu oynadı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar
'İran Savunma Bakanı ve Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü' iddiası

"Ordunun başındaki iki isim de öldürüldü"
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Mahmud Ahmedinejad'ın evi vuruldu

Saldırıdan o da nasibini aldı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı