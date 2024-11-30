Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti
Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir

Bir ilimize uykuları kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir

İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalifler rejim üzerinde üstünlüğünü her geçen dakika artırırken, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Beşar Esad rejimine desteğini yinelerken, "Terörist-tekfirci grupların yeni hareketleri Amerika'nın ve gayrimeşru Siyonist rejimin planının bir parçası. Suriye'nin komşuları uyanık olmalı ve onların oyununa gelmemelidir." dedi.

Suriye'de Halep ve İdlib'i kısa süre içerisinde ele geçiren rejim karşıtı silahlı muhalifler, hakimiyetini geniş bir alanda sağladı. Beşar Esad rejimi muhaliflere karşı ağır kayıplar verirken, Halep'i tamamen geri çekildiklerini açıkladı.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "SURİYE" AÇIKLAMASI

Dünyanın gözü bir anda Suriye'ye çevrilirken, Esad'ın müttefiki İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bölgede yaşananların Amerika ve Siyonistlerin planı olduğunu söyleyen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye'nin komşularının oyuna gelmemesi gerektiğini belirtti.

"SURİYE'NİN KOMŞULARI UYANIK OLMALI"

Galibaf şunları söyledi: " Suriye'nin komşuları uyanık olmalı ve onların oyununa gelmemelidir. Siyonist rejimi yenilgiye uğrattıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti ve direniş ekseni, geçmişte olduğu gibi yeni komploya karşı Suriye hükümetini ve halkını destekleyecektir."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
img

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
img

Hesaplar değişti! İş dünyasının asgari ücret teklifi belli oldu
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

en büyük yılan iran israil

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMemo Bozcu:

iran desteğini yineliyecek zaten iran ne zaman müslümanların yaninda olduki iran için asıl düşman suni müslümanlardir israil dusmanligi bile suni lerden sonra gelir eyer esad düşerse şii olan bir kolunu kaybedecek korkusu ondan yoksa esad olan aşkindan degil..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Dag:

malesef Tayyip oyuna geldi olan Türkiye ye oldu bu ders olmalı ona göre Esat ibdesteklemeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

işit akp nin desteği olmadan yerinden kalkamaz dı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Milyonlarca insan öldü, yerinden yurdundan oldu bu İran ne yaptı? İşleri güçleri müslümanları bölmek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Eğer ses irandan çıkıyorsa herşey doğru ilerliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.