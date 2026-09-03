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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ordusunun ‘sivilleri asla hedef almayız’ iddiasını reddetti

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İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın ‘ABD ordusu sivilleri hedef almaz’ açıklamasına tepki gösterdi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın 'ABD ordusu sivilleri hedef almaz' açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin önceki gün gerçekleştirdiği saldırılarda düğün merasimindeki sivillerin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins'in 'ABD ordusu sivilleri hedef almaz' açıklamasına yanıt verdi. ABD'nin 2002'de Afganistan'ın Kakarak, 2004'te Irak'ın Mukaradeeb ve 2008'de Afganistan'ın Deh Bala ile Wech Baghtu bölgelerinde düğün merasimlerine yönelik saldırılarını anımsatan Bekayi, ödüllü Amerikan dizisi Homeland'de ABD güçlerinin Pakistan'da bir düğüne saldırısını tasvir ettiğini de aktardı. Bekayi, "Gerçek o kadar korkunç ki, Amerikan propagandası bile bugün Hawkins'in yaptığı iddiaya hiç cesaret edemedi. Sirik bir hikaye değil. Siviller gerçek. Kurbanlar gerçek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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