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İran'dan ABD'ye Lark Adası Tepkisi: 'Saldırılardan ABD ve Katılanlar Sorumlu'

İran'dan ABD'ye Lark Adası Tepkisi: 'Saldırılardan ABD ve Katılanlar Sorumlu'
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısını kınayarak, saldırılardan ABD ve hazırlığına katılan tüm tarafların sorumlu tutulacağını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa kapsamında Ürdün'deki ABD askeri üslerine operasyon düzenlediği belirtildi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin, "Saldırılardan ABD ve saldırıların hazırlığına katılan taraflar sorumlu" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İran'ın 'ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü' hedef alan saldırıda sivil ve askerlerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri saldırıya karşılık Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik askeri operasyonlar düzenledi. Operasyonlar 'meşru müdafaa hakkı' kapsamında gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İran'a yönelik saldırılardan hem ABD'nin hem de saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların sorumlu tutulacağı da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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