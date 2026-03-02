Haberler

İran'dan BM'ye çağrı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'i İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik eylemler nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı ve somut adım atılmasını talep etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'i, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan eylemleri nedeniyle uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı. Arakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi'nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu bildirdi. Arakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir" ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu kaydeden Arakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyi'ni, Hamaney'e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
