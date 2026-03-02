İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi artıran sert açıklamalarda bulundu. Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesini dini bir suç olarak nitelendiren Erakçi, ABD ve İsrail'e yönelik tehditler savurdu. Başka ülkelerde bulunan ABD üslerinin İran'a karşı aktif olarak kullanılmasa dahi hedef listesinde olduğunu belirten Erakçi bölgedeki Amerikalı askerlerin otellere veya sivil alanlara geçmesinin hedef alınmamaları için bir gerekçe oluşturmayacağını ifade etti.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD üslerinin İran için meşru hedef olduğunu belirtti.
- Erakçi, Minab'daki bir ilkokula düzenlenen saldırıda 160'tan fazla genç kızın öldüğünü ifade etti.
- Erakçi, Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesini dini bir suç olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi zirveye taşıyan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesini "dini bir suç" olarak nitelendiren Erakçi, ABD ve İsrail'e yönelik çok sert tehditler savurdu.
"ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF"
Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik doğrudan uyarıda bulundu. ABD üslerinin İran'a karşı aktif olarak kullanılmasa dahi hedef listesinde olduğunu belirten Erakçi, şu ifadeleri kullandı:
"Otellere kaçan Amerikalı askerler, hedef alınmaktan kaçınmaları için bir neden olmayacak. ABD üsleri bize karşı kullanılmasa bile, bu üsler bizim için meşru hedeflerdir."
"BAY TRUMP'IN KURTARMA VAADİ İŞTE BU"
Erakçi'nin açıklamalarındaki en çarpıcı ve duygusal bölüm ise Minab'daki bir ilkokula düzenlenen saldırıyla ilgiliydi. Saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla genç kız için kazılan mezarları işaret eden Bakan, Donald Trump'ın politikalarını sert bir dille eleştirdi:"Bunlar, ABD-İsrail'in bir ilkokula düzenlediği bombalı saldırıda öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça edildi. Bay Trump'ın vaat ettiği 'kurtarma' gerçekte işte böyle görünüyor. "Gazze'den Minab'a, masumlar soğukkanlılıkla katledildi."
HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ: DİNİ BİR SUÇ
Hamaney'in öldürülmesinin sadece siyasi bir suikast değil, aynı zamanda ciddi sonuçları olacak bir "dini suç" olduğunu vurgulayan Erakçi, İran'ın bu saldırıya vereceği yanıtın bedelinin ağır olacağını yineledi.