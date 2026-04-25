İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad'da görüştü.

Pakistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki ilişkileri artırma yönündeki kararlılıklarına dikkat çekerek, bu iş birliğinin uluslararası örgütler ve çok taraflı düzeyde de güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise İran lideri Mücteba Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşularla ilişkilere verdiği öneme işaret ederek, Pakistan'ın İran dış politikasındaki özel konumunu ve ilişkileri daha da geliştirme iradelerini yineledi.

Bölgedeki ateşkes diplomasisinin de ele alındığı görüşmede Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sona erdirmek ve ateşkes sağlamak amacıyla Pakistanlı üst düzey yetkililerin gösterdiği yoğun çabalara dikkat çekti. Müzakerelere yaptıkları ev sahipliği için İslamabad yönetimine teşekkür eden Arakçi, ateşkese ve savaşın tamamen sona erdirilmesine ilişkin son gelişmeler bağlamında İran'ın ilkeli tutumunu Başbakan Şerif ile paylaştı.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar ve Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine yönelik ihlalleri de ele alındı. Arakçi, Pakistan devletinin ve halkının Filistin halkıyla dayanışma içinde olmasını takdirle karşıladıklarını belirterek, Pakistan'ın Lübnan'daki ateşkes mutabakatının uygulanmasına yönelik gösterdiği özel hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı