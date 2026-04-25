Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad'da görüştü.

Pakistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki ilişkileri artırma yönündeki kararlılıklarına dikkat çekerek, bu iş birliğinin uluslararası örgütler ve çok taraflı düzeyde de güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise İran lideri Mücteba Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşularla ilişkilere verdiği öneme işaret ederek, Pakistan'ın İran dış politikasındaki özel konumunu ve ilişkileri daha da geliştirme iradelerini yineledi.

Bölgedeki ateşkes diplomasisinin de ele alındığı görüşmede Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sona erdirmek ve ateşkes sağlamak amacıyla Pakistanlı üst düzey yetkililerin gösterdiği yoğun çabalara dikkat çekti. Müzakerelere yaptıkları ev sahipliği için İslamabad yönetimine teşekkür eden Arakçi, ateşkese ve savaşın tamamen sona erdirilmesine ilişkin son gelişmeler bağlamında İran'ın ilkeli tutumunu Başbakan Şerif ile paylaştı.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar ve Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine yönelik ihlalleri de ele alındı. Arakçi, Pakistan devletinin ve halkının Filistin halkıyla dayanışma içinde olmasını takdirle karşıladıklarını belirterek, Pakistan'ın Lübnan'daki ateşkes mutabakatının uygulanmasına yönelik gösterdiği özel hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
Dünya ateşkes beklerken İran'dan gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız

Dünya ateşkes beklerken gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
Motosiklet üzerinde kanlı infaz

Motosiklet üzerinde kanlı infaz! Ardından 2 yıl önceki cinayet çıktı
UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı

UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı