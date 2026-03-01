İran Dışişleri Bakanı Arakçi'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kapatmayacağız

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların bölge kan gölüne döndü. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney de hayatını kaybetti.

İran ise İsrail ve bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelerde ABD hedeflerine saldıran İran'ın Hürmüz Boğaz'ını kapatıp kapatmayacağı da tartışma konusu oldu.

ARAKÇİ'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Tartışmalara son noktayı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi koydu. Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Arakçi, boğazı kapatmayacaklarını söyleyerek, "İran'ın bu aşamada Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyeti yok ve oradaki denizciliği aksatma planı da bulunmuyor" dedi.

"ABD HEDEFLERİNE SALDIRIYORUZ"

İranlı bakan ayrıca "Basra Körfezi'nin diğer tarafındaki ülkelerle hiçbir sorunumuz yok. Biz Basra Körfezi'ndeki kardeşlerimize saldırmıyoruz, komşularımıza saldırmıyoruz, ancak Amerikan hedeflerine saldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ LİDER SEÇİLECEK"

"Rejim değişikliği imkansız bir görevdir" diyen Arakçi, "Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları olduğu gibi kalmıştır" sözlerini sarf ederek yeni liderin bir iki gün içinde seçilebileceğini açıkladı.

DÜNYADAKİ PETROL TÜKETİMİNİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYOR

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.