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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM Genel Kurulu için Katar üzerinden yola çıktı

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM Genel Kurulu için Katar üzerinden yola çıktı
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere akşam saatlerinde Tahran'dan ayrıldı. Arakçi, Katar'da kısa bir mola vereceğini ve burada bölgedeki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağını açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurul'una katılmak üzere Tahran'dan ayrıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurul'una katılmak üzere akşam saatlerinde başkent Tahran'dan ayrıldığını bildirdi. Katar'da kısa bir mola vereceğini belirten Arakçi, burada bölgedeki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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