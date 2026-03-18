İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail ile devam eden savaşta geri adım atmayacaklarını açıkladı. Arakçi, ateşkese kapalı olduklarını ancak kalıcı çözüm ve zararların karşılanmasını içeren tekliflere açık olduklarını söyledi.

Al Jazeera'ya konuşan Arakçi, İran'ın siyasi sisteminin güçlü olduğunu belirterek, üst düzey isimlerin kaybının ülkeyi sarsmayacağını ifade etti. Kurumların kişilere bağlı olmadığını vurgulayan Arakçi, en üst düzey liderin kaybı durumunda bile sistemin işlemeye devam edeceğini dile getirdi.

"ABD BU SAVAŞA İSRAİL TARAFINDAN SÜRÜKLENDİ"

İran'ın savaşı başlatmadığını savunan Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık verdiklerini belirtti. ABD üslerinin hedef alınmasına ilişkin ise, "Füzelerimiz ABD topraklarına ulaşamıyor. Bu nedenle bölgedeki Amerikan üslerini vurmak zorundayız" dedi.

Sivil hedeflerin bilinçli olarak hedef alınmadığını da söyleyen Arakçi, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmış olabileceğini ancak bunun kasıtlı olmadığını ifade etti.

"BU SAVAŞ BİR YANLIŞ HESAPLAMAYDI"

Arakçi, ABD'nin savaşta net bir hedefinin olmadığını öne sürerek, "Amerikalılar bu savaşa İsrail tarafından sürüklendi ve kendileri bile ne yaptıklarını bilmiyor. Bu süreç bir yanlış hesaplamaydı ve şimdi zor bir durumdalar" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda destek aradığını da belirten Arakçi, Washington yönetiminin hatasını kabul ederek saldırganlığı sonlandırması gerektiğini söyledi.

"ATEŞKESİ KABUL ETMİYORUZ"

İran'ın ateşkes istemediğini yineleyen Arakçi, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Bu senaryonun tekrar etmesini istemiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran'ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere açılmayacağını belirten Arakçi, savaş sonrası bölge ülkeleriyle ortak bir protokol oluşturulabileceğini dile getirdi.

HAMANEY AÇIKLAMASI

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin iddialara da değinen Arakçi, "Yüzeysel yaralar aldı, sağlığı iyi ve durum kontrol altında" dedi.