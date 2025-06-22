İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
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İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 3 nükleer tesise düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi "ABD soykırımcı İsrail rejimi ile birlikte saldırdı. Birleşmiş Milletler saldırıdan ABD'yi sorumlu tutmalı. Nükleer tesislere saldırı affedilemez. ABD'in düzenlediği saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

ABD 10. günde savaşa dahil olarak 30 Tomahawk füzesiyle İran'ın 3 nükleer tesisini hedef aldı. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran'dan beklenen açıklama da geldi.

"ABD BM KURALLARINI İHLAL ETMİŞTİR"

İstanbul'da kameraların önüne geçen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehlikeli bir operasyona girdiğini ve İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi. Arakçi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Birdenbire aniden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ABD kuvvetleri tarafından. İran, ABD'nin nükleer tesislerine yaptığı saldırıları kınamaktadır. BM kurallarını ihlal etmiştir.

"DİPLOMASİYE İHANET EDEN ABD'DİR"

Washington'daki kanun tanımayan idare, bu saldırıların karşılığından sorumludur. ABD soykırım rejimi ile saldırdı. Bu tür saldırganlık karşısında sessiz kalmak, dünyayı daha önce hiç görmediğimiz bir kaosa götürecektir. BMGK'nın ABD'nin İran'a karşı tutumundan dolayı kınaması gerekmektedir. Diplomasiye ihanet eden ABD'dir, Siyonist rejimi destekleyerek bu yasa dışı savaşı desteklemektedir. Amerikan idaresinin bu anlamda sonuçlarda tek ve tam kapsamlı sorumlu olduğunu ifade etmek istiyorum. İran, güvenlik çıkarlarını ve halkını korumak için her türlü tedbiri alacaktır. ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz"

İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğizİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.

SORU-CEVAP

Soru: Müzakere kapısı hala açık mı? Nükleer tesisler ne kadar zarar gördü? Arabuluculuk devam ediyor mu?

Arakçi: Tahran ile iletişime geçtim, halen elimde ne kadar hasar olduğuyla ilgili kesin bir bilgi yok Ancak bunun önemini olduğunu düşünmüyorum. Bir nükleer tesise saldırmak zaten kendi içinde uluslararası hukuk ihlali ve bunun mutlaka kınanması gerekiyor. Dün burada bir dizi mevkidaşımla görüştüm ve hepsi barış için teklifte bulundu. İsrail'in saldırganlığını konuşuyorduk ancak bugün ABD'yi de konuşuyoruz. Diplomasi kapısı her zaman açık ancak şu an saldırı altındayız.

"MÜZAKEREYE İHANET EDEN ABD"

Soru: İran'ın müzakere masasına dönmek için ne tür şartları olacak?

Arakçi: İran'a diplomasiye geri dön çağrısında bulunmanın bir anlamı yok, zaten biz müzakere sürecindeydik ABD ile görüşüyorduk. Avrupalılarla da görüşüyorduk. Şimdi Amerikalılar bu süreci bombalıyor. Ancak biz saldırıya uğradık, askeri olarak saldırıya uğradık. Burada İran değil Amerika gerçekleştirdi bu saldırıyı, müzakereye ihanet eden onlar. Diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar, bu çok üzücü bir durum. ABD, BM şartlarına hiç saygı duymadığını, uluslararası hukuka hiç saygı duymadığını, herhangi bir uluslararası hukuk düzenlemesine saygı duymadığını göstermiş oldu. İhlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok, en kötüsünü de dün akşam yaptılar. Sadece nükleer tesislerimiz bombalanmadı BM düzenlerini de bombaladılar. Şimdi diplomasi için ne kadar alan kaldı buna bakıp göreceğiz.

"İRAN HİÇBİR YANLIŞ YAPMADI"

Soru: ABD Başkanı Trump, İran'ın barışı kabul etmesi gerektiğini yoksa saldırıların daha ağır olacağını söyledi. İran buna nasıl yanıt verdi?

Arakçi: Bu net bir tehdittir, İran hiçbir yanlış yapmadı. Biz neden İran'a saldırılmalı anlamıyoruz. Uluslararası toplumun bunu önlemesi gerekiyor. Dünyanın güvenliğiyle ilgili söylenecek bir şey kalmaz. İran şu an nükleer silahı olan bir rejimin saldırısı altında ve İran'ın nükleer silahı yok.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Soru: Çin ve Rusya'dan beklentiniz nedir?

Arakçi: Bugün Moskova'ya gidiyorum yarın Rus lider Putin ile görüşeceğim. Rusya, İran'ın dostudur. Her zaman birbirimizle iletişim halindeyiz.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıahmetngl:

artık bunlara ders verme zamanı geldi Allah yardımcınız olsun inşallah

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

ARKANIZDA DURACAK HİÇ KİMSE YOK FÜZELERİNİZ VARKEN İTRAİLE İYİ BİR DARBE VURUP MÜZAKERELERE DÖNMELİSİNİZ YADA ÖLÜMÜNE İÇ SAVAŞ OLACAK.

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

saldırıya karşılık vermezsen zaten bir adım sonrasını beklersin savaş böyledir

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah (c.c) İran'a BÜYÜK BÜYÜK BÜYÜK BÜYÜK BİR ZAFER VERSİN !!!!....... Amin...... ENFAL SURESİ'NİN 73. Ayeti'nde Allah (c.c) "MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE YARDIM ETMELERİNİ" kesin olarak emretmiştir !!!!..... "RECEP" e birisi haber versin...... (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP" !!!!......)

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Haber YorumlarıMGk:

Toplantı İstanbul da mesaj net

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