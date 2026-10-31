Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'li yetkililerle görüşme planı bulunmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'li yetkililerle görüşme planı bulunmadığını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'li yetkililerle görüşme planları bulunmadığını ve bu yöndeki iddiaların spekülasyon olduğunu söyledi. Vance'in öne sürülen mektubunu incelediklerini belirten Arakçi, görüşme kararının İran'ın şartlarına bağlı olduğunu kaydetti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Şu an için ABD'li yetkililerle görüşme planımız bulunmuyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına, ABD'li yetkililerle görüşme yapıldığına ilişkin iddialar ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye gönderdiği öne sürülen mektuba ilişkin açıklamada bulundu. Vance'in gönderdiği mektubu dikkatle incelediklerini ve konunun ilgili kurullarda ele alındığını söyleyen Arakçi, "ABD'li yetkililerle herhangi bir görüşme planımız bulunmuyor ve bu yönde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu konudaki iddialar spekülasyondan ibaret. Şu aşamada Amerikalılarla görüşmeye gerek duymuyoruz. Şartlarımız belli, ara bulucular da bu şartlarla ilgili istişarelerini sürdürüyorlar. ABD ile doğrudan veya dolaylı görüşmeler yapılıp yapılmayacağına dair karar, İran'ın öne sürdüğü şartların karşılanmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 121 sitede yayınlandı.
Sökeli kovboy! Yaban domuzuna yaptıklarına bakın

Sökeli kovboy! Yabani hayvana yaptıklarına bakın
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaannesinin yatak yaraları ilham verdi! Liseli öğrenciler tarantula zehrinden yara jeli geliştirdi

Tarantula zehrinden yatak yarasına jel! Liseli ikili ABD yolunda
Burak Yılmaz'a kötü haber! Yıldız ismi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe maçı öncesi hiç istemediği şey gerçekleşti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Zelenski İstanbul'a iner inmez duyurdu! İşte görüşmesinin konusu
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı

Polonya'daki kaos sonrası alarm! Cumhurbaşkanı "acil" koduyla duyurdu
Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı

Bıçaklı kavganın ardından cip 3 kişiye çarptı! O an kamerada
Rusya’dan Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırı! 280 bin aile elektriksiz kaldı

İki bölgede 280 bin aile en temel ihtiyaçtan mahrum kaldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji saat verdi: Hafta sonu hava nasıl olacak!