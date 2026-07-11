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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD mutabakat zaptını ihlal etti

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD mutabakat zaptını ihlal etti
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 14 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti. Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9'uncu paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu" ifadesini kullandı.

İhlalin, ABD'nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu kaydeden Arakçi, "Mutabakat ancak karşılıklı uyumla mümkün" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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