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İran ve Umman Hürmüz Boğazı Gelir Paylaşımında Anlaştı

İran ve Umman Hürmüz Boğazı Gelir Paylaşımında Anlaştı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve gelirlerinin paylaşımı konusunda mutabakata vardığını, ancak ABD engellemeleri nedeniyle anlaşmanın geciktiğini ve boğazın açılması için ABD'nin koşulları kabul etmesi gerektiğini açıkladı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi'nin basın toplantısı düzenlediğini duyurdu. Gündeme ilişkin değerlendirme yapan Muhibbi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrole sahip olduğunu belirtti. Muhibbi, ABD yönetiminin açıklamalarının aksine Basra Körfezi ve Boğaz'da hiçbir askeri geminin bulunmadığını kaydederek, "Düşman savaş gemilerinin tamamı Hürmüz Boğazı'ndan en az 400 kilometre uzakta konumlanmışlardır. Askeri ve toprak açısından, İran'ın izni ve yönetimi olmadan hiçbir gemi bu su yolundan geçemez. Hürmüz Boğazı'nda Umman'a yakın olan su yolu tamamen İran'ın kontrolünde. Hürmüz Boğazı, İran'a ve karşımızda yer alan Umman ülkesine aittir. Yaklaşık bir ay önce Umman ile müzakerelere başladık ve her iki tarafın da kabul ettiği bazı mutabakatlara ulaştık. Bu müzakerelerde, iki ülkenin Boğaz'daki payı ile İran ve Umman'ın gelirlerden payları konusunda anlaşmalar sağlandı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Umman ve İran arasındaki anlaşma sürecini engellemeye çalıştığını aktaran Muhibbi, "Bu durum sürecin gecikmesine yol açmıştır. Eğer ABD engellemeyi bırakır ve mutabakat zaptına dönerse, ulaşılan mutabakat çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nı açabiliriz. ABD koşullarımızı kabul etmezse Hürmüz Boğazı hiçbir şekilde açılmayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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