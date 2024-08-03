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İran Devrim Muhafızları, Haniye suikastının detaylarını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastın kısa menzilli bir füze ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Suikastın ABD tarafından desteklendiği iddia edildi. İran, suikastın ardından başlattığı soruşturma kapsamında 24 kişiyi gözaltına aldı.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Haniye suikastının, Hamas liderinin Tahran'da kaldığı konutun dışından fırlatılan bir "kısa menzilli füze" ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, Haniye'ye yönelik saldırının "yaklaşık 7 kilogram patlayıcı madde taşıyan kısa menzilli bir füze mermisinin, misafir konutuna dışarıdan fırlatılarak yapıldığı", suikastın "suç hükümeti ABD" tarafından desteklendiği ifade edildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğrayarak öldürülmesinin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat biriminin incelemesi devam ediyor. Devrim Muhafızları, Haniye'ye yönelik saldırının "yaklaşık 7 kilogram patlayıcı madde taşıyan kısa menzilli bir füze mermisinin, misafir konutuna dışarıdan fırlatılarak yapıldığını" açıkladı.

Devrim Muhafızları, ayrıca, Haniye suikastından sorumlu tuttuğu İsrail'e "uygun zaman ve yerde sert bir ceza" vereceği mesajını yineledi. Suikastın "suç hükümeti" olarak nitelendirdiği ABD yönetimi tarafından desteklendiğini de ileri sürdü.

İran, suikastının ardından başlattığı soruşturma kapsamında en az 24 kişiyi gözaltına aldı

ABD medyasının İranlı yetkililere dayandırdığı haberlere göre, Haniye suikastı soruşturmasını yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun özel istihbarat birimi, suikasttan sorumlu olabilecek şüphelilere yönelik soruşturması kapsamında 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında kıdemli istihbarat yetkilileri, askeri yetkililer ve Haniye'nin öldürüldüğü askeri misafirhanede çalışan personelin de bulunduğu aktarıldı. Gözaltılarla, Haniye'nin öldürülmesine neden olan güvenlik açıklarının aydınlatılması amaçlanıyor.

Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'ın kuzeyindeki askeri bir misafirhanede konaklarken çarşamba gecesi öldürülmüştü. İranlı yetkililer İsrail'i suikasttan sorumlu tutmuş, ABD'yi de İsrail'e destek vermekle suçlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Haniye suikastının ardından yaptığı açıklamada, "Olayın kapsamı ve detaylarının soruşturulduğunu, detayların zamanında açıklanacağını" bildirmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya

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