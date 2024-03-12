Üye Girişi
Haberler

İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Irak'taki İslami Direniş, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki en büyük havalimanı Ben Gurion'u vurduğunu açıkladı. İran destekli grubun açıklaması sonrası İran devlet televizyonu da saldırı haberini doğruladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. 30 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakıyor. Ortadoğu'daki savaş farklı cephelere yayılırken Irak'taki İslami direniş, Ben Gurion Havalimanı'na drone saldırısı düzenledi.

İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu

AÇIKLAMA YAPILDI

Irak'taki direniş grubundan yapılan açıklamada "Mücahitlerimiz Pazartesi akşamı, gaspçı yapının derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanını insansız hava araçları kullanarak hedef aldı ve işgale direnme operasyonlarının ikinci aşamasını tamamlayarak düşman kalelerini yok etmeye devam ettiğimizi teyit ediyoruz. Gazze'deki halkımıza destek olun" ifadelerine yer verildi.

İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI

İran devlet televizyonu Press TV, "Irak direnişi İsrail'in ana havaalanını insansız hava aracıyla vurdu" başlığıyla saldırıyı izleyicilerine duyurdu. Press TV, son dakika koduyla okurlarına servis ettiği saldırı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Irak'taki İslami Direniş, ABD destekli İsrail savaşına katlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havaalanını vurdu. Direniş, açıklamaya, uçağın belirlenen hedefin üzerine ulaştığında mermi fırlattığını gösteren operasyonun görüntülerini de ekledi."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

İsrail İran Orta Doğu Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı? Olay ne? İstanbul son anket sonuçları 2024! Ekrem İmamoğlu önde mi? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları! 13 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir… Kate Middleton photoshop'lu fotoğrafı hangisi? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 12 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trigliserid yüksekliği neden olur? Trigliserid belirtileri neler? 12 Mart İftar Vakitleri! Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri! Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta? 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler? Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title