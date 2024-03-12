İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. 30 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakıyor. Ortadoğu'daki savaş farklı cephelere yayılırken Irak'taki İslami direniş, Ben Gurion Havalimanı'na drone saldırısı düzenledi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Irak'taki direniş grubundan yapılan açıklamada "Mücahitlerimiz Pazartesi akşamı, gaspçı yapının derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanını insansız hava araçları kullanarak hedef aldı ve işgale direnme operasyonlarının ikinci aşamasını tamamlayarak düşman kalelerini yok etmeye devam ettiğimizi teyit ediyoruz. Gazze'deki halkımıza destek olun" ifadelerine yer verildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI

İran devlet televizyonu Press TV, "Irak direnişi İsrail'in ana havaalanını insansız hava aracıyla vurdu" başlığıyla saldırıyı izleyicilerine duyurdu. Press TV, son dakika koduyla okurlarına servis ettiği saldırı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Irak'taki İslami Direniş, ABD destekli İsrail savaşına katlanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havaalanını vurdu. Direniş, açıklamaya, uçağın belirlenen hedefin üzerine ulaştığında mermi fırlattığını gösteren operasyonun görüntülerini de ekledi."