İran: ABD ile herhangi bir müzakeremiz olmadı

İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın müzakere yapıldığını öne sürmesine yanıt vererek, İran'ın ABD ile müzakereler yapmadığını vurguladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere yapıldığını söylemesinin ardından 'ABD ile müzakere yapılmadı' açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Kalibaf paylaşımında, "İran halkı, saldırganların tam ve pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Tüm İranlı yetkililer, bu hedefe ulaşılıncaya kadar liderlerinin ve halkının arkasında dimdik duracaklardır. ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ile petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.

İran basını ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, ABD ile aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişi olduğunu fakat müzakere yapılmadığını duyurdu. Bekayi, "ABD'nin savaşın sora erdirilmesi için müzakerelerde bulunmak üzere bazı dost ülkeler aracılığıyla gönderdiği mesajları aldık. Buna, ülkenin duruşuna göre uygun cevaplar verildi. Verdiğimiz cevapta İran'ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı. Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran'ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Askeri uçak düştü, 100'e yakın can kaybı var
Trump 'İçeriden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim

Muslera birinci ağızdan açıkladı: Geri döneceğim
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim

Muslera birinci ağızdan açıkladı: Geri döneceğim
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz

Trump'tan beklenmedik bir çıkış daha! Oğul Hamaney'e mesajı bomba