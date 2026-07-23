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İran: Enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir

İran: Enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir
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İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidine karşılık, bölgedeki ABD müttefiklerinin elektriğinin kesileceğini duyurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın çevresinde yer alan köprü veya enerji santralini bombalama tehdidiyle ilgili, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından açıklama yaptı. Musevi, konuya ilişkin yayımladığı bildiride, "Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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