Haberler

İran'dan günlerdir vurduğu Körfez ülkelerine çağrı: Tek çözüm birlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'dan misilleme saldırıları kapsamında günlerdir hedef aldığı Körfez ülkelerine çağrı geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "Tek çözüm, İslam ülkelerinin birlik olması ve ABD'lilerin bölgeden çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Körfez ülkelerine ABD'ye karşı birlik çağrısında bulundu.

"TEK ÇÖZÜM, İSLAM ÜLKELERİNİN BİRLİK OLMASI VE ABD'LİLERİN BÖLGEDEN ÇIKARILMASIDIR"

Tengsiri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş yıllarda defalarca Körfez ülkelerinin yöneticilerine ABD ve yabancı güçlerin kendilerine güvenlik sağlamayacağını, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna onları feda edeceklerini söyledik. Bugün ise onların hırslarının kurbanı haline nasıl geldiğinizi görüyorsunuz. Tek çözüm, İslam ülkelerinin birlik olması ve ABD'lilerin bölgeden çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

