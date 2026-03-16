İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İslam dünyasının birleşmesi için altı maddelik bir çağrı yayımladı:

''Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ve İslam ülkelerinin hükümetlerine:

1- İran, müzakereler sırasında İran'ı parçalama amacıyla gerçekleştirilen aldatıcı bir Amerikan-Siyonist saldırısına maruz kaldı. Bu saldırı, İslam Devrimi'nin büyük bir liderinin ve birçok sivil ve askeri komutanın şehit olmasına yol açtı. Ancak saldırganlar, İran halkından güçlü bir ulusal ve İslami direnişle karşılaştı.

2- Biliyorsunuz ki, nadir durumlar ve sınırlı siyasi pozisyonlar dışında, hiçbir İslam devleti İran halkının yanında yer almadı. Bununla birlikte, İran halkı güçlü iradesi sayesinde saldırganı bastırmayı başardı ve şimdi bu stratejik çıkmazdan çıkış yolu bulamıyor.

3- İran, "büyük şeytan" ve "küçük şeytan" yani Amerika ve İsrail'e karşı direniş yolunda ilerlemeye devam ediyor. Ancak bazı İslam hükümetlerinin tutumu, Peygamberimiz (s.a.v.)'in şu sözleriyle çelişmiyor mu: "Kim 'Ey Müslümanlar!' diye seslenir de karşılık vermezse, o Müslüman değildir." Bu nasıl bir İslam anlayışı?

4- Bazı ülkeler daha da ileri giderek, İran'ın kendi topraklarındaki Amerikan üslerini ve Amerikan ve İsrail çıkarlarını hedef alması nedeniyle onu düşman ilan ettiler. İran, sizin ülkelerinizdeki Amerikan üsleri İran'a saldırmak için kullanılırken sessiz mi kalmalı? Bu sadece zayıf bir bahane. Bugün çatışma bir tarafta Amerika ve İsrail, diğer tarafta İran ve direniş güçleri arasında. Peki siz hangi taraftasınız?

5- İslam dünyasının geleceğini düşünün. Amerika'nın size sadık olmadığını ve İsrail'in düşmanınız olduğunu biliyorsunuz. Bir an durun ve kendinizi ve bölgenin geleceğini düşünün. İran size karşı samimidir ve sizin üzerinizde egemenlik kurmayı amaçlamaz.

6- İslam ümmetinin birliği, tam gücüyle sağlandığı takdirde, tüm ülkeleri için güvenlik, ilerleme ve bağımsızlığı garanti altına alabilir.''

