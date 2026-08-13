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İran'dan AB'ye sert tepki: 'İki yüzlülük'

İran'dan AB'ye sert tepki: 'İki yüzlülük'
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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği ve 26 ülkenin İran'a yönelik kınama açıklamasına tepki göstererek, Fransa gibi ülkelerin dünyaya insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda ders vermeyi bırakması gerektiğini bildirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği ve 26 ülkenin İran'a yönelik kınama açıklamasına tepki göstererek, Fransa gibi ülkelerin dünyaya insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda ders vermeyi bırakması gerektiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa gibi ülkelerin dünyaya insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda ders vermeyi bırakması gerektiğini belirterek, bu tutumu açık bir 'iki yüzlülük' olarak nitelendirdi. Arakçi açıklamasında ayrıca, Fransa'nın İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ve İran'a yönelik saldırganlığa verdiği desteğin, sahip olduklarını düşündükleri ahlaki üstünlüğü ortadan kaldırdığını savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun dün duyurduğu, Avrupa Birliği (AB) ve 26 ülkenin imzaladığı ortak açıklamada; İran'da protestocuların idam edilmesi ve ölüm cezasının uygulanması kınanmıştı. Ölüm cezasının muhalefeti susturmak ve toplumu sindirmek için kullanılmasının haklı gösterilemeyeceği vurgulanan açıklamada, İran'a idamları derhal durdurması ve keyfi olarak gözaltına alınanları serbest bırakması çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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