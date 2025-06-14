İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
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İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
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İsrail, İran'a bu güne dek düzenlediği en kapsamlı saldırıları gerçekleştirdi. İran'ın üst düzey askeri yetkililerinin hedef alındığı saldırılarda, 78 kişi hayatını kaybetti. İran, bu saldırılara misilleme başlatarak, Tel Aviv'i bombaladı. İran Devrim Muhafızları Komutanı, misilleme saldırıları sürerken, "Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şok olacak" dedi.

İsrail, İran'a bu güne dek düzenlediği en kapsamlı saldırıları düzenledi. Saldırı, İran'ın nükleer programındaki hızlı ilerlemesi nedeniyle gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde gerçekleşti. İsrail saldırılarda İran'ın nükleer tesislerini, askeri hedefleri ile üst düzey askeri yetkililerini hedef aldı. Başkent Tahran'ın dışında Kirmanşah, Tebriz, Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerinde hedefler vuruldu.İsrail'in Tahran'da yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı.

İRANLI KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Tahran'da hedef alınan noktalar arasında İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgahları da yer aldı. Saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey komutanlardan Tümgeneral Gülam Ali Reşid hayatını kaybetti. Tahran'a düzenlenen saldırılarda 6 nükleer bilim insanının da hayatını kaybettiği bildirildi. İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de vuruldu. İsrail Natanz nükleer tesisine "önemli ölçüde zarar verdiğini" açıkladı. Hamedan'da ülkenin en önemli radar merkezlerinden Subaşı Radar Merkezi ve Irak sınırına yakın Kirmanşah'da askeri kışlalar da hedef alındı. İsrail ordusu, İran'ın karadan karaya balistik füzelerinin de imha edildiğini duyurdu.

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İRAN MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLATTI

Bu saldırıların ardında İran misilleme saldırıları başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu. Füze saldırıları nedeniyle çok sayıda bina kullanılmaz hale geldi.

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

"ÖYLE BİR FÜZE FIRLATACAĞIZ Kİ DÜNYA GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOK OLACAK"

Misilleme saldırıları sürerken İran Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı açıklamada, "Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şok olacak" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıcanQmen:

arkadaşım adamlar birkaç bomba ile 78 üst düzey adamını öldürdü.sen bütün gece bombaladın 3 israilliyi vurabildin.daha gerçekçi şeyler yapmanız gerekiyor.bunlara inanmıyor kimse.gazzenin ahını yerde kalmamalı

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Haber Yorumlarıİlhan Binen:

Allah'ın izniyle şok kalacağız bakalım hayırlısı olsun yarabbim ????

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Haber YorumlarıSalih Hak:

İrana KAAN satalım dron satalım hem test etmiş oluruz .

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

F-5 avcı uçağının üzerine bir tane dikey stabilize eklediler, milli "kahir" savaş uçağını yaptılar. Beşinci nesil savaş uçağımızı yaptık dediler içine pilot sığmıyor, radom'una dünyadaki bilinen teknolojilerde hiç bir radar sistemini yerleştirmek mümkün değil. kamikaze iha gönderdiler sözde elektrik tellerine takılıp kaldı hepsi. Füzeleri varmış, hadi canım sen de! Tutmayın küçük enişteyi...

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Haber YorumlarıSerkan:

Yılardır gazze yok edildi. İnsanlar işkence ve katliama maruz kaldı. Kimse bu virüs kendine bulaşmadan harekete geçmedi. Geçmiyor. Türkiye için de aynı virüs tehlike saçıyor ama Türkiye planları farklı. Büyük Ortadoğu projesinin başındakilerden biri bizim başımızda çünkü.. bizi bölmeleri daha kolay olacak. Allah fırsat vermesin.

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