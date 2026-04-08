İran: 10 maddelik teklifimiz müzakerelerde kabul edilmezse anlaşma olmayacak

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin kabul etmediği takdirde anlaşmanın olmayacağı uyarısında bulundu. İran, nükleer silah üretmeme taahhüdü ile birlikte savaş sonrası durum için reformlar yapmayı planlıyor.

İRAN Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, "ABD'nin görüşmeyi kabul ettiği İran'ın 10 maddelik teklifi müzakerelerde kabul edilmezse anlaşma olmayacak" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Yardımcısı Ali Nikzad, katıldığı bir programda ABD ve İran'ın üzerinde anlaştığı iki haftalık ateşkesle ilgili açıklamada bulundu. ABD'nin 15 maddelik teklifine karşılık İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifin müzakerelerin temeli olacağını kaydeden Nikzad, "10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi Ayetullah Mücteba Hamaney imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Devrim Rehberi'nden bu 10 şart için izin almıştır" ifadelerini kullandı.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER SAVAŞ ÖNCESİ DURUMA DÖNMEYECEK'

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini belirterek, "Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın tamamen sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ile İran'ın kayıplarının tazmin edilmesi yer alıyor" diye konuştu.

Meclis'te savaş sonrası koşulları dikkate aldıklarını söyleyen Nikzad, "Meclis Başkanı'nın da görüşüyle bütçede reformlar yapılacak ve Allah'ın lütfuyla ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler savaş öncesi duruma dönmeyecek, Boğaz'dan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
