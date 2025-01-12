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İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

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Son yılların en kapsamlı askeri tatbikatlarından birini gerçekleştiren İran yayınladığı videoda ABD ve İsrail'e meydan okudu. 2 ülkenin bayraklarına basarak yeraltı füze tesislerine giren 2 komutanın yer aldığı görüntülerde "uyuyan bir yanardağa" benzetilen tesislerdeki füzelerin yakında patlayacağı mesajı verildi.

Son yılların en kapsamlı askeri tatbikatlarından birini gerçekleştiren İran, ABD'de Donald Trump'ın göreve başlamasına sayılı günler kala büyük bir gövde gösterisinde bulundu ve İsrail'e karşı kullanılan füzelerin bulunduğu yeraltı tesisini tanıttı.

BAYRAKLARA BASARAK İÇERİ GİRDİLER

Tesisin tanıtımına katılan Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yere serilen ABD ve İsrail bayraklarına basarak içeri girdi.

İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

TESİSİ UYUYAN BİR YANARDAĞA BENZETTİLER

Tasnim haber ajansı üssün İran'ın Nisan ve Ekim 2024'te Gerçek Vaat 1 ve 2 operasyonları kod adıyla İsrail'e karşı düzenlediği füze saldırılarında kullanıldığını vurgularken, devlet televizyonu tesisi 'uyuyan bir yanardağa' benzetti ve "Bu dağların altında yatan yanardağ en kısa sürede patlayabilir" ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

İran'ın büyük cephaneliğine dikkat çeken Devrim Muhafızları Komutanı Selami, İran silahlı kuvvetlerinin zayıfladığı yönündeki iddiaları reddetti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'nin "yeni özel füzeler" geliştirdiğini duyurdu.

İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıHarun Köçer:

senden bir cacık olmaz İran??

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

İran kadar tirişka bir ülke yoktur dünyada, anca gösteri

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

İranlı yetkililer yine boş boş konuşmuşlar. Bunlarda imaj denen birşey kalmadı, neyin tehdidi bu. Dünya bunlara gülüyor.

Yorum Beğen155
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Haber YorumlarıBükücü:

İran boş teneke. Sadece ses çıkarıyor başka hiç bir işe yaramıyor

Yorum Beğen137
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Haber YorumlarıFerhat Öztürk:

Sadece kuru sıkı. Yemen kadar olamadılar

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Icleri dolu mu bari kuntiler

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Söz konusu iran olunca beni bir gülme tutuyor nedensiz

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Yanu şimdi iki füze göstererek erkek mi oldunuz.Milletin eli armut mu topluyor

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

oe evladı vefa ve savaş düşmemiş yorumlara henüz

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Haber YorumlarıVEFA:

İran'daki acem bayanlar çok güzel ama bahtları kara!!

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