İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

Son yılların en kapsamlı askeri tatbikatlarından birini gerçekleştiren İran, ABD'de Donald Trump'ın göreve başlamasına sayılı günler kala büyük bir gövde gösterisinde bulundu ve İsrail'e karşı kullanılan füzelerin bulunduğu yeraltı tesisini tanıttı.

BAYRAKLARA BASARAK İÇERİ GİRDİLER

Tesisin tanıtımına katılan Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yere serilen ABD ve İsrail bayraklarına basarak içeri girdi.

TESİSİ UYUYAN BİR YANARDAĞA BENZETTİLER

Tasnim haber ajansı üssün İran'ın Nisan ve Ekim 2024'te Gerçek Vaat 1 ve 2 operasyonları kod adıyla İsrail'e karşı düzenlediği füze saldırılarında kullanıldığını vurgularken, devlet televizyonu tesisi 'uyuyan bir yanardağa' benzetti ve "Bu dağların altında yatan yanardağ en kısa sürede patlayabilir" ifadelerini kullandı.

İran'ın büyük cephaneliğine dikkat çeken Devrim Muhafızları Komutanı Selami, İran silahlı kuvvetlerinin zayıfladığı yönündeki iddiaları reddetti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'nin "yeni özel füzeler" geliştirdiğini duyurdu.