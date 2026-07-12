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İran, ABD üslerine saldırı düzenledi

İran, ABD üslerine saldırı düzenledi
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ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından İran, bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenledi. Kuveyt ve Katar, hava sahalarına yönelik tehditlere karşı müdahalede bulunduklarını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırısının ardından İran'ın, bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Katar Savunma Bakanlığı da ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu. Bakanlık, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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