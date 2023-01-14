İran'daki idam İngiltere'yi ayağa kaldırdı! İngiliz başbakan 'Barbarlık' olarak yorumladı

Son dönemlerde ülke içerisindeki gösterilerle gündeme gelen İran'da İngiltere adına ajanlık yaptığı öne sürülen Alireza Akbari isimli kişi idam edildi. Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Bu barbar ve kendi halkının insan haklarına saygısı olmayan rejimin korkakça hareketiydi" ifadelerini kullandı.

İran'da Mahsa Amini adlı genç kızın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan olaylar, aylardır sürüyor. Bu süreçte çok sayıda insan gözaltına alınırken, bazı isimler ise idam edildi.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA İDAM EDİLDİ

Ülkedeki gelişmeler dikkatle takip edilirken İran, İngiliz ve İran vatandaşı olan Alireza Akbari isimli kişiyi Birleşik Krallık adına ajanlık yaptığı gerekçesi ile idam etti. İran devlet medyasının Akbari'nin ajanlık suçlamasından dolayı idam edildiğini açıklamasının hemen ardından İngiltere'den jet tepki geldi.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Twitter hesabından "İran, Britanya için ajanlık yaptığı gerekçesi ile Akbari'yi idam etti. İran'ın İngiliz-İran vatandaşı olan Akbari'yi idam etmesinden dolayı dehşete düştüm. Bu barbar ve kendi halkının insan haklarına saygısı olmayan rejimin korkakça hareketiydi. Akbari'nin ailesine ve arkadaşlarına taziyelerimi iletiyorum" paylaşımını yaptı.

DIŞİŞLERİ'NİN ÇAĞRISINDAN HEMEN SONRA İDAM ETMİŞLER

Öte yandan İran'ın, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin "Akbari'yi idam etmeyin" çağrısından birkaç saat sonra idam ettiği öğrenildi.