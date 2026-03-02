'İran'da rejim hâlâ ayakta: Önümüzdeki günler ne kadar dayanabileceğini gösterecek'

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının ilk dalgasında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi, İslam Cumhuriyeti'ni 1979'dan bu yana en tehlikeli dönemine soktu.

Operasyon, Washington'ın İran'ın komuta yapısını felç etmeye yönelik kararlı bir çaba olarak tanımladığı şekilde, üst düzey askeri ve siyasi liderliği hedef aldı.

Cumartesi gecesine gelindiğinde, Hamaney'in ölümüyle ilgili haberler geniş çapta yayılmaya başlamış ve birkaç gün öncesine kadar kimsenin hayal bile edemeyeceği olaylara yol açmıştı.

Paylaşılan videolarda İran'ın büyük şehirlerinde kutlamaların yapıldığı görülüyor. Yurtdışındaki İran diasporasının büyük bir bölümünde de benzer sahneler yaşandı.

Birçoğu için, dini liderin ortadan kaldırılması, yıllarca süren sivil direnişin kendi başına başaramadığı tarihi bir kırılma noktası, bir açılım anlamına geliyordu.

Hem ABD Başkanı hem de İsrail Başbakanı, saldırıların ardından yaptıkları kamuoyu açıklamalarında doğrudan bir dil kullandılar. Başkan Donald Trump, İranlıları "hükümetinizi ele geçirme" fırsatını değerlendirmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aynı temayı tekrarlayarak, rejim değişikliğinin hem arzu edilir hem de ulaşılabilir olduğunu savundu.

ABD'nin "Destansı Gazap" olarak adlandırdığı operasyonun askeri aşaması sıkı bir şekilde koordine edilmiş ve büyük ölçüde ABD kontrolü altında görünse de, İran kamuoyuna yönelik siyasi etkisi çok daha tahmin edilemez durumda.

Pazar sabahı İran devlet televizyonu, Hamaney'in ölümünü resmen doğruladıktan sonra, yürütme yetkisini üstlenecek üç kişiden oluşan geçici bir konseyin kurulduğunu hızla duyurdu.

İran anayasasına göre, yeni bir dini liderin seçimi, halk oylamasıyla sekiz yıllık dönemler için seçilen 88 üyeli din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi'ne ait.

Ancak seçim sürecinin önemli bir sınırlaması var.

Meclis üyeliğine aday olan herkesin Anayasa Koruma Konseyi tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekiyor.

12 üyeli bu organ, liderlik yapısıyla yakından bağlantılı; altı üye doğrudan dini lider tarafından atanır, altı üye ise yargı tarafından aday gösterilir ve parlamento tarafından onaylanır; yargı başkanı da yüce lider tarafından atanır.

Özetle, Hamaney, halefini seçmekle görevli kurum üzerinde önemli bir etkiye sahipti.

Rejim, süreklilik ve istikrar imajı yaratmak için hızla harekete geçti.

Yetkililer, anayasal mekanizmaları devreye sokarak ve geçici yönetim düzenlemesini aktif hale getirerek, sistemin en üst düzey figürünün kaybına rağmen sağlam kaldığı sinyalini vermeyi amaçlıyor.

Tahminler kaçınılmaz olarak olası haleflere yöneldi.

İran'da potansiyel adayların önceden kamuoyuna açıklanması yaygın bir uygulama değil ve süreç kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor.

Ancak Uzmanlar Meclisi içinde, isimleri gözden geçirmek ve elemekle görevli küçük bir komitenin olduğu ve resmi işlemler başladığında tam kurula kısa bir liste sunabileceği anlaşılıyor.

Oturumlar kapalı kapılar ardında yapılıyor ve oylama sonuçları kamuoyuna açıklanmıyor, bu da dış denetimi sınırlıyor.

Son yıllarda, Hamaney'in en büyük oğlu Mücteba'nın da adaylar arasında olabileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Ancak son saldırılarda babasının en güvendiği İslam Devrim Muhafızları komutanlarından bazılarının öldürüldüğü bildirildiğinden, iç güç dengesi değişmiş olabilir.

1989 Haziran'ında Hamaney'in, geniş çapta önde gelen aday olarak görülmemesine rağmen dini lider olarak ortaya çıkması, sonucun beklentilerin aksine olabileceğini hatırlatıyor.

Seçim süreci hızlı ilerleyebilir ve muhtemelen birkaç gün içinde sonuçlanabilir.

Askeri açıdan ise İslam Cumhuriyeti ağır bir darbe aldı.

Haberler, ilk saldırılarda birçok üst düzey komutanın öldürüldüğünü gösteriyor. Hava operasyonları devam ederken hayatta kalan yetkililer de tehdit altında.

Savunmasızlık duygusu elle tutulur derecede hissediliyor: komuta merkezleri hasar görmüş, liderlik kadrosu zayıflamış ve karar alma süreçleri kriz moduna sıkışmış durumda.

Yine de İran misilleme yapma kabiliyetini gösterdi.

İran güçleri, saldırıların başlamasından sonraki ilk iki gün içinde çeşitli Arap ülkelerindeki ABD üslerine ve İsrail'deki hedeflere saldırılar düzenledi.

İlk kez, füzeler Dubai'deki askeri olmayan noktaları ve Kuveyt'teki bir sivil havaalanını vurdu; bu da çatışmanın coğrafi alanını önemli ölçüde genişletti.

Bu tırmanış, İran'ın liderlik kayıplarına rağmen operasyonel yeteneklerini ve bunları kullanma iradesini koruduğunu gösteriyor.

Bölgesel gerilimin daha da tırmanması ihtimali artık krizin üzerinde bir tehdit olarak duruyor.

İran liderlerinin bakış açısından, eğer çatışma genişler ve Ortadoğu'daki militan gruplar da savaşa katılırsa, Tahran ateşkes için baskı yapma veya en azından ABD ve İsrail'in dikte ettiği şartlarda topyekün teslim olmaktan kaçınma konusunda bir miktar koz elde edebilir.

Başka bir açıdan bakıldığında, sürekli askeri baskı, yeniden başlayan büyük ölçekli protestolarla birleştiğinde, İslam Cumhuriyeti'ni sistemik bir çöküşe doğru itebilir.

Güvenlik güçlerinin unsurlarının parçalanması veya emirleri reddetmesi durumunda, herhangi bir resmi anayasal geçiş süreci, sahadaki gelişmelerin gerisinde kalarak hızla anlamsız hale gelebilir.

Önümüzdeki günler, Devrim Muhafızları ve ülkenin baskıcı aygıtının diğer unsurlarının, uzun süredir görev yapan dini liderlerinin yokluğunda birlik içinde kalıp kalamayacağını ortaya koyacak.

Şimdilik tüm senaryolar geçerliliğini koruyor.

İran İslam Cumhuriyeti, saldırılardan önceki durumuna kıyasla daha zayıf bir konumda görünüyor; merkezi otorite figüründen yoksun, kilit komutanlarından mahrum ve sürekli askeri baskıya maruz kalıyor.

Ancak, rejim değişikliğine giden herhangi bir düz yolu karmaşıklaştıran kurumsal yapıları, silahlı kuvvetleri ve misilleme kapasitesini koruyor.

Ali Hamaney'in ölümü İran'ı istikrarsız ve belirsiz bir döneme soktu.

Bundan sonra ne olacağı, Tahran'ın devam eden hava saldırıları altında iç kontrolü sağlayıp sağlayamayacağına, protestoların ivme kazanıp kazanmayacağına ve çatışmaların bölgeye ne kadar yayılacağına bağlı olacak.

Önümüzdeki günlerde tüm taraflar askeri sınırlarını ve siyasi kararlılıklarını test ettikçe, olayların gidişatı muhtemelen daha da netleşecek.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.