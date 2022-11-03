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İran'da protestolar alevlendi! Molla yetiştiren medreseleri yakmaya başladılar

Dünya Haberleri

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı göstericilerin mollaların sarıklarını düşürdüğü anlar yer alırken, ülkede şimdi de molla yetiştiren medreselerin yakılmaya başladığına ilişkin videolar servis edildi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da protestolar alevlendi! Molla yetiştiren medreseleri yakmaya başladılar

Protestoların devam ettiği İran'da kaldırımda yürüyen bir gencin, karşıdan gelen yaşlı adamın kafasındaki sarığa vurarak yere düşürdüğü ve yaşlı adamın daha sonra sarığını alarak geri taktığı görüntüler ülkedeki tepkinin hangi noktaya ulaştığını gözler önüne sererken dün yaşanan bir olay ise büyük ses getirdi.

İran'da protestolar alevlendi! Molla yetiştiren medreseleri yakmaya başladılar

İnternete düşen bazı videolarda protestocuların molla yetiştiren medreseleri ateşe verdikleri anlar yer aldı. Göstericilerin hazırladıkları molotofları medreseye doğru fırlattıkları ve alevlerin anbean yayıldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Mahsa Emini İran Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Yahya Akçay:

helal iran ahlkına . zenginleri dezi kenarlarında yatlarda barlada viski bira larını içerler ülkede yasak diyecek çağ değişti molla larla ülke yönetilmez. dincilerle ülke yönetilmez yönetisen iran gibi afganistan gibi ve diğer müslüman ülkeler gibi ömür boyu ezilirler

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