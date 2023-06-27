İran'da Kurban Bayramı alışverişi sıkıntılara rağmen canlı geçiyor

İran'ın Gülistan eyaletinin Gonbed-i Kavus kentinde Kurban Bayramı alışverişi ekonomik sıkıntılara rağmen canlı geçiyor. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentin ara sokaklarına kurulan meyve-sebze pazarlarının yanı sıra tatlı, şeker, kuruyemiş ve elbiselerin satıldığı Mihen Kavşağı'nda da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

İran'ın Gülistan eyaletinin Gonbed-i Kavus kentinde Kurban Bayramı alışverişi ekonomik sıkıntılara rağmen canlı geçiyor.

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentin ara sokaklarına kurulan meyve-sebze pazarlarının yanı sıra tatlı, şeker, kuruyemiş ve elbiselerin satıldığı Mihen Kavşağı'nda da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

İran'ın diğer bölgelerine göre bayram hareketliliğinin daha fazla görüldüğü kentte havaların sıcak olması nedeniyle gündüz saatleri cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oluyor.

Akşam saatleri itibarıyla serinleyen hava ile kentin esnafı, müşterileri için tezgahları hazırlamaya başlıyor.

Gündüz sakin olan sokaklar güneşin batmaya başlamasıyla yerini kalabalıklaşan topluluk ile satıcıların müşteri çağıran seslerine bırakıyor.

Çarşı ve pazara gelen müşteriler en çok kuruyemiş, tatlı, şeker ve çikolataya ilgi gösteriyor. Neredeyse her tezgahta fiyatların yüksek olmasından şikayet eden kadınların sıkı pazarlığını görmek mümkün.

Fiyatlarda indirim yapılmaması durumunda müşteriler iki kilo yerine bir kilo ürün almayı tercih ediyor.

Meyve, şeker, tatlı ve kuruyemiş tezgahlarına gösterilen ilgi, pahalılıktan dolayı kıyafet tezgahlarına pek gösterilmiyor.

Kurban Bayramı'nda çarşı ve pazarların bir diğer müdavimleri ise bileyiciler oluyor. Kimi dükkanında kimi açtığı seyyar tezgahlarda çalışan bileyiciler, kurban kesim hazırlıkları yapanlara hizmet veriyor. Bıçak, balta ve satırlar buralarda özenle bileniyor.

Bileyici Mehdi Habibli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama kadar her gün saat 14.00 ile 16.00 arasında bıçakları ücretsiz bilediklerini söyledi.

Habibli, bu geleneğe "salavati" dediklerini ve bunu farklı alanlarda iş yapan birçok kişinin devam ettirdiğini dile getirdi.

Gonbed-i Kavus'ta bayram alışverişinde daha çok kadınlar görülüyor. Yerel kıyafetler giyen ve kültürlerine has bir örtünme şekline sahip kadınlar, dükkan ve tezgahlar arasında gezerek ev ihtiyaçlarını temin ediyor.

Kentte ayrıca kadınların başlarına taktıkları başlıklar da dikkati çekiyor. Kelale şehrinde ikamet eden İsmail Celayir, başörtüsünün altına takılan "anag" ya da "anlag" denilen bu başlıkların kadınların evli olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Celayir, kente gelenlerin bunu garipsediklerini ancak kendilerinin bu Türkmen geleneğinin devam ettirilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.