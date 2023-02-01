İran'da dans videolarını paylaşan nişanlı çifte 10 yıl 6 ay hapis cezası

Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protestoların hız kesmeden devam ettiği İran'da tartışma yaratan bir olay daha yaşandı. 20'li yaşlarındaki Astiyazh Haghighi ile nişanlısı Emir Muhammed Ahmedi, romantik dans videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaları sonrasında 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.

Geçen yıl ahlak polisinin gözaltına aldıktan sonra öldürdüğü İranlı kadın Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında halk hareketinin başladığı İran'dan tepki yaratan bir karar daha geldi.

ROMANTİK DANS VİDEOSU MAHKEMELİK OLDU

20'li yaşlarındaki Astiyazh Haghighi ile nişanlısı Emir Muhammed Ahmedi'nin sosyal medyada paylaştığı romantik dans videosu mahkemelik oldu. Çiftin Azadi Kulesi önünde romantik bir şekilde dans etmesi Tahran yönetimini öfkelendirdi. Videoda Haghighi'nin başörtüsü takmamasının son dönemde artan gösterilerle bağlantılı olduğu iddia edildi.

KADINLARIN BİR ERKEKLE YA DA YALNIZ DANS ETMELERİ YASAK

Kısa bir süre içinde paylaşım rekoru kıran videonun Kasım ayının başında çekildiği belirtildi. Kadınlara yönelik çok sıkı kuralların uygulandığı İran'da kadınların bir erkekle veya yalnız başlarına dans etmesi yasak.

İNTERNET VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DA GELDİ

Tahran'daki mahkemeden yapılan açıklamada hem Haghighi hem de Ahmedi'ye 10 yıl 6 ay hapis cezası verilirken ikiliye internet kullanmama ve yurt dışı çıkış yasağı da getirildi. Sözcü'de yer alan habere göre sosyal medyada ünlenen çifte cezanın, "Ulusal güvenliği bozacak toplanma" ve "yolsuzluk ve fuhuşa yönlendirme" suçlarından verildiği kayıtlara geçti. Öte yandan Haghighi'nin Tahran'ın dışındaki Karçak Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi. Bu cezaevinin şartları sık sık uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.