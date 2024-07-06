Üye Girişi
Haberler

İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Pezekişyan seçim sloganlarında "Ben Türküm ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanıyordu.

İran'da seçimi önde bitiren reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın seçim döneminde yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan, kendisinin Türk olduğunu, aile evinde Farsça değil Türkçe konuşulduğunu ve Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade etmişti.

"EVDE HER ZAMAN TÜRKÇE KONUŞTUM"

Pezeşkiyan, büyük bir titizlikle yürüttüğü seçim sloganlarında "Evde çocuklarımla Farsça değil, her zaman Türkçe konuştum. Ben Türküm. Anam da atam da Türk. Türklüğümle iftihar ediyorum" ifadelerini kullanıyordu.

VAATLERİYLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Reformist aday Pezeşkiyan, son seçim kampanyasında toplumun geniş kesimlerine dokunan önlemler ve politikalar önerdi. Eğitim, sağlık ve ekonomik adalet gibi alanlardaki reform vaatleriyle seçmenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Örneğin, eğitim alanında öğrenciler için daha eşit fırsatlar sunmayı ve öğretmenlerin maaşlarını artırmayı planlıyor. Sağlık sektöründe ise daha erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetleri sağlamayı hedefliyor. Ekonomik adalet konusunda isePezeşkiyan düşük gelirli ailelere vergi indirimleri getirmeyi planlıyor.

REİSİ'NİN ARDINDAN ÜLKENİN 9'NCU CUMHURBAŞKANI

Pezeşkiyan Batı ile yumuşamayı, ekonomik reformu, sosyal liberalleşmeyi ve siyasi çoğulculuğu savunuyor. Pezeşkiyan helikopter kazasında hayatını kaybeden İbrahim Reisi'nin yerine göreve başlayacak

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Mesud Pezeşkiyan Sağlık Bakanı Milletvekili Tebriz İran Politika Dünya Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı

MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
500

Yorumlar (1)

SUNSET null:

dimi liderin gölgesinde reform yapabilecek mi? ama Türkiye için pozitif bir aday.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title