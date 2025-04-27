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İran'da Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama Nedeniyle 1 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

İran'da Bender Abbas Limanı'ndaki Patlama Nedeniyle 1 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi
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İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası ülke genelinde 1 günlük ulusal yas ilan edildi. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, trajik olayın ardından yas ilan edildiğini duyurdu.

İRAN'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani yaptığı açıklamada, "Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen trajik olayın ardından, hükümet yarın ülke genelinde ulusal yas ilan etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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