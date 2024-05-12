İran'da başka yurt dışında başka! Hamaney'in torunu New York'ta açık elbise ile görüntülendi

New York'a giden İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in torunu dizine kadar inen açık elbise ile görüntülendi. Arabadan inen Hamaney'in torunu, protesto edilince hızla bölgeden uzaklaştı.

HAMANEY'İN TORUNU NEW YORK'TA AÇIK ELBİSE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in torununn New York ziyareti ortalığı karıştırdı. Bir araçtan inen Hamaney'in torunu açık elbise ile görüntülendi. Dizine kadar siyah elbise giyen Hamaney'in torunu, protestocuları görünce hızla uzaklaştı.

"TORUNUNUN GİYDİĞİNE BAKIN"

Hamaney'in torununu gören bazı İran vatandaşları, "İran'da kızlarımız saçlarını örtmedikleri için öldürülürken, torununun giydiğine bakın" diyerek protesto etti.

İRAN'DA MAHSA EMİNİ PROTESTOLARI

İran'da Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına aldıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolarda başörtüsü takmayan kadınlar kameralarla tespit edilmeye başlanmıştı.

İRAN'DA BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYAN KADINLAR CEZALANDIRILIYOR

İran İslam Hukuku Ceza Kanunu 638'inci maddesine göre, zorunlu başörtüsü kuralını çiğneyenlere 10 gün ile 2 ay arasında hapis cezası veriliyor. Ancak İran yasalarına göre 3 aydan az cezalar para, sürgün veya işten uzaklaştırılmaya çevrilebiliyor. İnsanları "başörtüsü kuralına ihlale davet etme" suçu işleyenler ise "bozgunculuğa teşvik" kapsamında değerlendirilerek 1 ila 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.