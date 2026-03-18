İranlı yetkili Ali Laricani için cenaze töreni düzenlendi

İSRAİL ordusunun düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonlarında yaşamını yitiren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani son yolculuğuna uğurlandı. Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Laricani'nin İsrail ordusunun hava saldırılarında hedef alınarak öldürüldüğünü duyurmuş, İran devlet medyası da gece saatlerinde Laricani'nin oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

