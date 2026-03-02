Haberler

ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey komutanlardan 7'sinin daha isimleri açıklandı

İran'da gerçekleşen ABD ve İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden üst düzey askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu 7 isim hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı dahil olmak üzere önemli isimlerin kaybı, İran'da derin bir üzüntü yarattı.

İRAN'da ABD ile İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.

İran basını, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı 'Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı'ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı. ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

