Haberler

ABD'den İran'ın Huzistan eyaletine füze saldırısı: 2 ölü

ABD'den İran'ın Huzistan eyaletine füze saldırısı: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali hedef alındı, 2 kişi hayatını kaybetti.

İRAN'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

İran basını, Huzistan Valiliği'nin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, İran ile Irak arasındaki Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminalinin ABD füzelerinin hedefi olduğu bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, terminalde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve sınır kapısının geçişlere açık olduğu da ifade edikti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı

"Gidiyoruz" diyen Özel'e ateş püskürdü! Suçlamaları çok ağır
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor

Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden