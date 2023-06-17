İran'ın Hoy kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem

İRAN'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Başkale ilçesinde hafif hissedildi.

?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü İran'ın Hoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 15.30'da oldu. Van'ın sınır ilçesi Başkale'ye 56,42 kilometre mesafede olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van'ın Başkale ilçesinde hafif şekilde hissedildi.