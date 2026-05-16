Haberler

Pezeşkiyan'dan Papa'ya teşekkür mektubu

Pezeşkiyan'dan Papa'ya teşekkür mektubu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in başlattığı savaşa karşı ahlaki duruşu nedeniyle Papa 14'üncü Leo'ya teşekkür mesajı gönderdi. Pezeşkiyan, uluslararası toplumun ABD'nin yasa dışı politikalarına karşı koyması gerektiğini belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in başlattığı savaşa karşı duruşu nedeniyle Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya teşekkür mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'na ilişkin bir mesaj gönderdi.

Pezeşkiyan, Papa'nın saldırganlıklarla ilgili 'ahlaki duruşunu' takdir ederek, uluslararası toplumun da ABD'nin 'hukuk dışı ve tehlikeli' politikalarına karşı koyması gerektiğini belirtti. Pezeşkiyan, "İran'a karşı son askeri saldırılar konusundaki ahlaklı ve mantıklı duruşunuzu takdir ediyorum. ABD ve İsrail'in saldırıları sadece İran'a değil, hukukun üstünlüğüne ve insani değerlere de karşıdır. İran, kendini savunma kapsamında saldırganları hedef almıştır. İran diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlılığını sürdürmektedir. Uluslararası toplumun, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı sorumlu bir şekilde hareket etmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in politikalarının maliyetinin tüm uluslararası toplum için tehlikeli olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Mevcut güvenliksiz durum çözüldükten sonra Hürmüz Boğazı'ndaki trafik koşullarının normale döneceği ve İran'ın bu stratejik su yolundan güvenli geçişi güçlendirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde etkili ve profesyonel izleme il kontrol mekanizmaları uygulayacağı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak