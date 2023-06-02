İran, Belçika ile mahkum takası yaptı: 3 Avrupa vatandaşı serbest bırakıldı

İran, Belçika ile yaptığı mahkum takası kapsamında İranlı diplomat Esadullah Esedi'nin serbest bırakılmasına karşılık Danimarkalı 1 kişi ve Avusturya-İran çifte vatandaşlığına sahip 2 kişiyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan 3 Avrupa vatandaşı Umman Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile İran'ın başkenti Tahran'dan Umman'ın başkenti Maskat'a getirildi.

İran ile Belçika arasındaki mahkum takası kapsamında Tahran yönetimi, İranlı diplomat Esadullah Esedi'nin serbest bırakılmasına karşılık Danimarkalı 1 kişi ve Avusturya- İran çifte vatandaşlığına sahip 2 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

İran ile Belçika arasındaki mahkum takası kapsamında İran'da tutuklu 3 Avrupa vatandaşı serbest bırakıldı. Tahran yönetimi, geçen hafta Belçika'nın serbest bıraktığı İranlı diplomat Esadullah Esedi karşılığında İran'da tutuklu Danimarkalı 1 kişi, Avusturya- İran çifte vatandaşı Kamuran Kadıri ve Mesud Mosaheb adlı 2 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı. Serbest bırakılan Danimarka vatandaşının Kasım 2022'de kadın hakları eylemleriyle bağlantılı olarak tutuklandığı ve 2 Avusturya- İran çifte vatandaşının ise Ocak 2016 ve Ocak 2019 tarihlerinde casusluk faaliyetleri kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Belçika ile İran arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada serbest bırakılan 3 Avrupa vatandaşının Umman Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile İran'ın başkenti Tahran'dan Umman'ın başkenti Maskat'a getirileceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

İran'ın Viyana Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Esadullah Esedi 2018 yılında Fransa, Almanya ve Belçika güvenlik güçlerinin ortak düzenlediği operasyon sonucu Almanya sınırları içerisinde tutuklanmıştı. Belçika mahkemesi tarafından yargılanan Esedi, Paris'te İranlı muhalif bir gruba yönelik engellenen bombalı terör saldırısının planlayıcısı olmakla suçlanmış ve 2021 yılında hakkında 20 yıl hapis cezası verilmişti. Öte yandan Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele, Şubat 2022'de İran'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Tahran yönetimi tarafından "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanmış, hakkında 40 yıl hapis cezası verilmişti. Belçika'da tutuklu İranlı diplomat Esedi'nin serbest bırakılmasının ardından Olivier Vandecasteele 26 Mayıs'ta İran'da serbest bırakılmıştı. - TAHRAN