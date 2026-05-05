İran, BAE'yi vurduğu iddialarını reddetti

İran devletine bağlı haber ajansı IRIB'e göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bildirdiği saldırılarla bağlantısı olduğu iddialarını reddetti.

Ajansın yayımladığı açıklamada, bir Devrim Muhafızı sözcüsünün, "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, son birkaç gün içinde BAE'ye yönelik herhangi bir füze ya da insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın gerçekleştirdiği herhangi bir saldırının sorumluluğunu üstleneceği belirtilirken, BAE'den gelebilecek bir karşılığın "yıkıcı ve pişmanlık verici bir yanıtla" karşılanacağı ifade edildi.

BAE, 4 Mayıs'ta İran'ın Fuceyra Limanı'ndaki petrol tesisini vurduğunu ve 5 Mayıs'ta ise İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını engellemeye çalıştığını duyurdu.

Ülke ayrıca dün 15 İran füzesini ve dört insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Yetkililerin açıklamasına göre, saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktı.

Saldırıda üç Hindistan vatandaşının yaralandığı açıklandı.

BAE'nin en büyük limanı ve petrol depolama tesisi olan Fuceyra, Nisan ayı başında ilan edilen ateşkes öncesinde de saldırılarının hedefi olmuştu.

Bu gelişme yaşandı.

BAE yönetimi bir petrol gemisinin de Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını açıkladı.

BAE, saldırıları "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Fuceyre, BAE'nin doğu kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın dışında yer alıyor.

Abu Dabi'deki petrol sahalarından Fuceyre'ye uzanan bir boru hattı sayesinde, boğazın fiilen kapalı olmasına rağmen sınırlı miktarda ham petrol tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılabiliyor.

Nasıl bu noktaya gelindi?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilere 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren donanmanın "Özgürlük Projesi" adıyla kılavuzluk etmeye başlayacağını açıklamıştı.

Başkan Trump, sürece müdahale edilirse buna "güçlü bir karşılık verileceğini" belirtmişti.

İran, 4 Mayıs'ta boğazı geçmek isteyen bir ABD askeri gemisini hedef aldığını duyurdu.

ABD ordusu bu saldırıyı yalanladı, sonrasında bir askeri gemiyle iki tankerin Hürmüz'den geçtiğini duyurdu.

İran bu iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirirken, bir ABD savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

4 Mayıs Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Donald Trump, ABD'nin boğazda yedi İran sürat teknesini "vurduğunu" söyledi. İran ise bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in Şubat ayında İran'a hava saldırıları düzenlemesinin ve Tahran'ın buna karşılık vererek bu kritik su yolunu kapatmasının ardından büyük ölçüde kapalı kalmayı sürdürüyor.

Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın yaklaşık yüzde 20'sinin normalde serbestçe geçtiği bu boğaz, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip.

Şubat ayında başlayan ABD-İran savaşından bu yana yaklaşık 2 bin gemide bulunan 20 bin denizcinin bölgede mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Nisan ayı başında ABD ile İran arasında bir ateşkes ilan edilmiş, İran Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını durdurmuştu. Ancak o tarihten bu yana çok az sayıda gemi boğazdan geçebildi. ABD de İran limanlarına kendi ablukasını uygulamaya koydu.

Tepkiler ne oldu?

Pazartesi günü erken saatlerde Güney Kore de BAE açıklarında demirli bir gemisinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

ABD-İran görüşmelerinde arabuluculuk rolü oynayan Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, BAE'de sivil altyapıya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Komşu Katar, Adnoc'a bağlı tankere yönelik saldırıyı kınayarak Hürmüz Boğazı'nın "koşulsuz şekilde yeniden açılması" çağrısında bulundu.

Umman'da ise devlet medyasına göre Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bukha'da bir konut binasının hedef alınması sonucu iki kişi yaralandı.