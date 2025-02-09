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İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

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ABD'nin İran'a yönelik baskılarının artmasıyla birlikte, İran'ın üst düzey askeri komutanları, Ruhani Lider Ali Hamaney'e nükleer silah sahibi olma çağrısında bulundu. Hamaney'in nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan fetvasının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta başında İran'a yönelik azami baskı politikasını uygulamaya koymasıyla, İran içinde nükleer silah edinmenin gerekliliği savunulmaya başlandı.

HAMANEY'E NÜKLEER SİLAH ÇAĞRISI: FETVAYI ÇEKİN

İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre, Devrim Muhafızları komutanları, Batı'dan gelen "varoluşsal tehditlere" karşı Hamaney'e, nükleer silah sahibi olma çağrısında bulundu. İran'ın üst düzey askeri komutanları, Tahran yönetiminin devam etmesi için İran'ın Ruhani Lideri Ali Hamaney'in, "nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan fetvayı geri çekmesi" gerektiğini belirtti.

İran Askeri Komutanlarından Nükleer Silah ÇağrısıAli Hamaney

"DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR SAVUNMASIZ OLMAMIŞTIK"

Yetkililerden biri, "Daha önce hiç bu kadar savunmasız olmamıştık ve çok geç olmadan bir tane elde etmek için bu son şansımız olabilir" dedi. Tahran'dan bir başka İranlı yetkili, "Lider, Amerikalılarla müzakereleri ve nükleer silah geliştirmeyi engelledi, bu, hayatta kalmanın tek yolu gibi görünüyor" açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

"BASKILAR HER ZAMANKİNDEN FAZLA"

"Nükleer silah geliştirmeye sadece birkaç adım uzaklıktaydık, ancak buna yönelik baskılar ve gerekçeler her zamankinden daha fazla. Şu anda karşı karşıya olduğumuz varoluşsal tehdit, daha önce Lider'in rehberliğini takip etmekte ısrar eden birçok üst düzey lideri nükleer silah yapımına doğru itmeye yöneltti." Hamaney'in fetvasının hala geçerli olduğu ancak Şii İslam yönetimindeki hükümlerin "zamana ve şartlara göre" değişebileceği de belirtildi. Buna göre, ülkenin "başka yolu olmadığı için nükleer bomba denemesi yapması gerektiği" kaydedildi.

İran parlamentosunun onlarca üyesi, geçen yıl, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne nükleer politikasını gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu. Hamaney'in danışmanlarından Kemal Harazi, Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, dini liderin fetvasının nükleer silahların geliştirilmesinin önündeki tek sınır olduğunu söylemişti. Harazi, "İran varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalırsa, askeri doktrinimizi değiştirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Zaten silah üretmek için teknik kapasiteye sahibiz, nükleer silahları yasaklayan dini emir bizi bunu yapmaktan alıkoyuyor" diye konuşmuştu.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir sosyal medya hesabı, geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer silah üretebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu iddia etmişti.

İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
Kaynak: ANKA / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Hurafeye batmış yobaz, bağnaz toplumlar, nükleer silah sahibi olsalar bile kalkınıp, halkına Refah dağıtamaz. İşte Pakistan!.. Onun yerine akıl ve bilim edinin, insan haklarını, adil olmayı öğrenin daha iyi!!

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Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Aman ey aman ey ... Nolur kaldırma... Çok korktuk...

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Haber YorumlarıRevolver:

iran, ortadoğudaki tüm terör örgütlerinin arkasındaki ülkedir. mollalar gitmeden ortadoğuya barış gelmez..

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