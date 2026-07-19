İran: ABD yönetimi içindeki bazı gruplar, taahhütlerin yerine getirilmesini engelliyor

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "ABD yönetimi içindeki bazı gruplar hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor" dedi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu duyurdu. Bekayi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili, "Görünen o ki, ABD yönetimi içindeki bazı gruplar hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor. Ancak sonuçta önemli olan ABD'nin taahhütlerini yerine getirmemiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Bekayi, "Mutabakat Zaptı'nın 5'inci maddesi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin Umman ve bölgesel ülkelerle istişare halinde yapılacağını vurgulamaktadır. Ancak ABD bunu görmezden gelerek bu stratejik su yolunun kontrolünü ele geçirmeye çalışmaktadır. Uluslararası toplum İran'a yönelik başlatılan savaştan olumsuz yönde etkilendi. Bu gelecekte de devam edecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı